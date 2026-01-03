  1. Clienti privati
Hockey Svizzera U20 fuori ai quarti

Swisstxt

3.1.2026 - 01:46

Leon Muggli
Leon Muggli
Reuters

Per il quinto anno consecutivo la Svizzera ha visto chiudersi la sua avventura ai Mondiali U20 ai quarti di finale.

SwissTXT

03.01.2026, 01:46

I giovani elvetici hanno dato battaglia alla Cechia, ma alla fine sono stati sconfitti per 6-2 a Minneapolis. I rossocrociati sono riusciti a mettere la testa avanti in due occasioni con Leon Muggli e Jamiro Reber, ma nel secondo e nell’ultimo periodo hanno subito la legge dei cechi e dopo il 2-2 non sono più riusciti a rispondere alle segnature dei rivali. Leon Muggli, Lars Steiner e Kimi Koerbler sono infine stati scelti come migliori svizzeri del torneo.

Svizzera U20 fuori ai quarti

