La Svizzera ha iniziato con una vittoria il suo cammino al Torneo delle Quattro Nazioni a Kloten.

In pista contro l'Ungheria per la prima partita (su tre), Nicole Vallario e compagne hanno battuto in rimonta le magiare 4-1. Le reti per le elvetiche sono state siglate da Ivana Maria Wey, Alina Mueller, Lara Stalder e Lisa Ruedi.

