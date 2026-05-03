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Hockey Dopo due sconfitte la Svizzera riesce a piegare la Cechia

Swisstxt

3.5.2026 - 18:57

È stata una sfida molto equilibrata
È stata una sfida molto equilibrata
Imago

La Svizzera ha chiuso la sua penultima finestra di preparazione ai Mondiali con un meritato successo per 1-0 ai rigori a Ceske Budejovice sui padroni di casa della Cechia.

SwissTXT

03.05.2026, 18:57

03.05.2026, 19:00

Ed è una vittoria incoraggiante, perché dopo due brutte prestazioni con Svezia e Finlandia si è vista in pista una squadra convincente, migliorata nella gestione difensiva e capace di ripulire il suo gioco dagli errori grossolani.

Dopo 65' a reti inviolate anche a causa di alcune grosse occasioni sprecate dagli elvetici, ai rigori decisivi sono stati i gol di Moy e Rochette e le parate di un ottimo Genoni.

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