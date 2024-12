Nino Niederreiter Imago

La nottata NHL non ha di certo sorriso agli elvetici impegnati, usciti tutti sconfitti.

SwissTXT Swisstxt

Nino Niederreiter dovrà ancora attendere per ottenere la sua 250a rete NHL in carriera. Il grigionese, senza punti, è stato superato 3-2 in casa degli Anaheim Ducks. Ha masticato amaro anche Pius Suter, con i suoi Canucks che hanno sciupato un doppio vantaggio prima di cedere 3-2 all'overtime contro Utah Hockey Club. Non è andata meglio nemmeno a Lian Bichsel. Il difensore dei Dallas Stars, al quarto impiego consecutivo, ha infatti dovuto arrendersi 5-3 contro i Toronto Maple Leafs.