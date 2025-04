Keystone

Serata di sconfitte per gli svizzeri impegnati nell’ultimo turno di regular season in NHL: i Kings di Fiala sono stati battuti per 5-1 da Calgary, mentre Moser è uscito sconfitto per 4-0 dalla sfida del MSG con i Rangers.

Swisstxt

Sabato cominceranno i playoff, con ben 8 elvetici in corsa. Niederreiter sfiderà i Blues, Bichsel gli Avalanche, mentre Fiala gli Oilers. Schmid vorrà invece ritagliarsi un posto a difesa della gabbia di Vegas, impegnata contro i Wild.

Ad Est sarà derby contro i Panthers per Moser, mentre il trio elvetico di New Jersey battaglierà con Carolina.