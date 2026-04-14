Durante le Olimpiadi incriminate. KEY

Swiss Olympic è «sorpresa e irritata» dalla rivelazione che l'allenatore nazionale di hockey su ghiaccio Patrick Fischer ha partecipato ai Giochi Olimpici del 2022 a Pechino con un certificato di vaccinazione falsificato.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Swiss Olympic ha reagito con «sorpresa e irritazione» alla rivelazione che l'allenatore nazionale di hockey su ghiaccio Patrick Fischer ha partecipato ai Giochi Olimpici del 2022 a Pechino con un certificato di vaccinazione falsificato.

Secondo le proprie informazioni, l'organizzazione mantello non ne era a conoscenza e non era responsabile del controllo del certificato, ma ha anche parlato di una «falsa dichiarazione» a Swiss Olympic.

Swiss Olympic sottolinea che Fischer non ha rispettato i valori olimpici con il suo comportamento e ha violato l'accordo di partecipazione firmato. Mostra di più

Martedì Swiss Olympic ha rilasciato una dichiarazione in risposta alle rivelazioni sull'allenatore nazionale di hockey su ghiaccio Patrick Fischer.

L'organo di governo dello sport svizzero ha dichiarato alla SRF di essere «sorpreso e irritato» dal fatto che Fischer abbia partecipato alle Olimpiadi invernali di Pechino del febbraio 2022 senza essere vaccinato e con un certificato Covid falsificato.

«Con tutto il rispetto per la sua difficile situazione personale, Swiss Olympic ritiene che Patrick Fischer abbia corso un grande rischio per se stesso, per la sua squadra e per la delegazione svizzera ai Giochi Olimpici del 2022», ha dichiarato l'organizzazione.

Nessuna conoscenza, nessuna responsabilità

Swiss Olympic sottolinea di non sapere nulla della questione e di non esserne responsabile.

Come ha ammesso lo stesso Fischer nella sua dichiarazione del 13 aprile 2026, Swiss Olympic non è stata coinvolta nella revisione dei certificati Covid presentati.

Ma l'accusa è grave: «La trasparenza e la fiducia reciproca sono molto importanti per Swiss Olympic nel suo dialogo con le federazioni e i partecipanti ai Giochi Olimpici. Patrick Fischer ha disatteso questi valori rilasciando anche una falsa dichiarazione a Swiss Olympic».

Accordo di partecipazione violato

Swiss Olympic ricorda che tutti i membri delle delegazioni devono firmare un accordo di partecipazione, che include l'obbligo di rispettare i requisiti del Comitato Olimpico Internazionale, dei comitati organizzatori e delle autorità del Paese ospitante. Fischer ha violato questo accordo.

L'organo di governo conclude affermando di essere impegnato nei valori olimpici dell'eccellenza, dell'amicizia e del rispetto, e di esigerli da tutti i membri della delegazione.