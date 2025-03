Adam Tambellini

Il Davos si è portato sul 2-0 nella serie dei quarti di finale contro lo Zugo.

Swisstxt

I grigionesi si sono presi gara-2 sul ghiaccio di casa con un perentorio 5-1 in cui spicca l'hat trick firmato da Tambellini.

In una serata decisamente amara, per i Tori l'unico punto è stato realizzato dal ticinese Riva, in gol al 55'40'' in powerplay.

Anche il Friborgo ha confermato il break centrato in gara-1. Avanti dopo 6'1'' con Lilja, il Gottéron ha rifilato il secondo dispiacere al Berna, sconfiggendolo alla BCF Arena con il risultato di 3-0.