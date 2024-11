Tangnes KEY

Nonostante un contratto valido fino al 2026, Dan Tangnes lascerà lo Zugo al termine della stagione.

Swisstxt

Il 45enne norvegese ha deciso di tornare in Svezia, dove ha vissuto prima di approdare in Svizzera, per star più vicino alla propria famiglia.

In carica dal 2018, con i Tori ha conquistato la Coppa Svizzera 2019 e due titoli (2021 e 2022).

Swisstxt