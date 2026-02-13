Tapola e i suoi vice tra i nuovi arrivi Bosson, Järventie, Schnarr, Kodytek e Forget

Da notare che Jesse Virtanen ha svolto solo la prima parte della sessione.

«Non è ancora al meglio, ma tutti si stanno prodigando per il suo recupero», ha spiegato ai media coach Tapola.

«Abbiamo 17 attaccanti, alcuni giovani e altri più esperti, è un bel mix. Per me non ci sono posti fissi, sono tutti nella stessa posizione», ha sottolineato il finlandese.

Presente anche il DS Lars Weibel, il quale ha comunicato che il capitano sarà annunciato nei prossimi giorni.