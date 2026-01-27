Jussi Tapola KEY

Jussi Tapola è il nuovo allenatore dell'Ambrì Piotta.

Dopo la sconfitta all'overtime contro il Friborgo i leventinesi hanno annunciato di aver trovato un accordo con il finlandese, che guiderà la squadra fino al termine della stagione.

Il 51enne, 4 volte vincitore della Liiga con il Tappara e nelle ultime 2 stagioni e mezza alla guida del Berna, sarà affiancato da Pasi Puistola e dal confermato Saku Martikainen.

Di conseguenza è arrivato a un termine il contratto che legava l'HCAP con i due attuali traghettatori Eric Landry e René Matte.