  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Altro scossone in Leventina Via Landry e Matte, Jussi Tapola è il nuovo allenatore dell'Ambrì

Swisstxt

27.1.2026 - 23:50

Jussi Tapola
Jussi Tapola
KEY

Jussi Tapola è il nuovo allenatore dell'Ambrì Piotta.

SwissTXT

27.01.2026, 23:50

28.01.2026, 00:18

National League. Un punto per l'Ambrì a Friborgo, il Lugano si impone sul Rapperswil

National LeagueUn punto per l'Ambrì a Friborgo, il Lugano si impone sul Rapperswil

Dopo la sconfitta all'overtime contro il Friborgo i leventinesi hanno annunciato di aver trovato un accordo con il finlandese, che guiderà la squadra fino al termine della stagione.

Il 51enne, 4 volte vincitore della Liiga con il Tappara e nelle ultime 2 stagioni e mezza alla guida del Berna, sarà affiancato da Pasi Puistola e dal confermato Saku Martikainen.

Di conseguenza è arrivato a un termine il contratto che legava l'HCAP con i due attuali traghettatori Eric Landry e René Matte.

I più letti

È nato l'amore ad alta quota per il vincitore di Kitzbühel e l'asso del fondo
Dieci spari, un morto: ecco l'analisi in 5 punti dell'ultimo dramma a Minneapolis
Un punto per l'Ambrì a Friborgo, il Lugano si impone sul Rapperswil

Video correlati

San Gallo – Servette 2:4

San Gallo – Servette 2:4

Super League | 21° turno | stagione 25/26

25.01.2026

Zurigo – Basilea 3:4

Zurigo – Basilea 3:4

Super League | 21° turno | stagione 25/26

25.01.2026

Barcelona – Oviedo 3-0

Barcelona – Oviedo 3-0

LALIGA | 21ème journée | Saison 25/26

25.01.2026

San Gallo – Servette 2:4

San Gallo – Servette 2:4

Zurigo – Basilea 3:4

Zurigo – Basilea 3:4

Barcelona – Oviedo 3-0

Barcelona – Oviedo 3-0

Più video

Altre notizie

Hockey. SL, Snakes travolti a Sierre

HockeySL, Snakes travolti a Sierre

Hockey. Un Ambrì coriaceo strappa due punti a Ginevra

HockeyUn Ambrì coriaceo strappa due punti a Ginevra

Hockey. L'Ambrì perde Zgraggen e Bürgler

HockeyL'Ambrì perde Zgraggen e Bürgler