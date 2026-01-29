Jussi Tapola KEY

E' ovviamente molto soddisfatto Jussi Tapola dopo il successo ottenuto nel derby alla sua prima uscita sulla panchina dell'Ambrì.

Il finlandese ha voluto elogiare il lavoro dei suoi predecessori: «Chi è venuto prima di me ha fatto un buon lavoro. C'è stato un gioco e ora è importante essere consistenti in questo, bisogna metterlo in pratica a ogni cambio». Il 51enne ha poi sottolineato la grande pressione esercitata nel 2o tempo. «In quei 20' abbiamo preso molte buone decisioni e di questo devo dare credito ai giocatori», ha detto.