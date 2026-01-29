  1. Clienti privati
Hockey Tapola, «prese decisioni giuste»

Swisstxt

29.1.2026 - 23:56

Jussi Tapola
Jussi Tapola
KEY

E' ovviamente molto soddisfatto Jussi Tapola dopo il successo ottenuto nel derby alla sua prima uscita sulla panchina dell'Ambrì.

SwissTXT

29.01.2026, 23:56

Il finlandese ha voluto elogiare il lavoro dei suoi predecessori: «Chi è venuto prima di me ha fatto un buon lavoro. C'è stato un gioco e ora è importante essere consistenti in questo, bisogna metterlo in pratica a ogni cambio». Il 51enne ha poi sottolineato la grande pressione esercitata nel 2o tempo. «In quei 20' abbiamo preso molte buone decisioni e di questo devo dare credito ai giocatori», ha detto.

