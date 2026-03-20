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National League L'Ambrì verso i playout, Tapola: «Non dobbiamo avere paura»

Swisstxt

20.3.2026 - 16:32

Il coach biancoblù Jussi Tapola.
Il coach biancoblù Jussi Tapola.
KEYSTONE

Si allena a porte chiuse l'Ambrì e non fornisce indicazioni su chi potrà scendere in pista in gara-1 del playout contro l'Ajoie.

SwissTXT

20.03.2026, 16:32

20.03.2026, 16:37

Ma dallo spogliatoio biancoblù traspare la consapevolezza di dover affrontare una sfida combattuta.

«Mi aspetto che ci siano parecchie emozioni in gioco – ha spiegato coach Tapola – Non dobbiamo avere paura, ma tanto rispetto. Siamo consapevoli che necessitiamo del nostro livello migliore per uscire vincitori».

«È un challenge mentale per diventare più forti. Per alcuni si noi è l'occasione di affrontare una serie best-of seven», ha invece detto capitan Grassi.

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