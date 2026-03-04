  1. Clienti privati
Coach confermato per 3 anni Tapola: «La rescissione di DiDomenico? Abbiamo tenuto fede alle parole»

Swisstxt

4.3.2026 - 14:40

Tapola
Tapola
Keystone

Alla vigilia del playout contro l'Ajoie, ad Ambrì continua a far discutere la separazione con Chris DiDomenico, mentre il club guarda avanti rinnovando la fiducia a Jussi Tapola e annunciando l'arrivo di Petr Kodytek.

SwissTXT

04.03.2026, 14:40

04.03.2026, 15:28

Ormai certo di disputare il playout con l'Ajoie, ad Ambrì tiene banco la risoluzione contrattuale con DiDomenico. Era necessario separarsi dal proprio miglior marcatore in questo momento?

National League. È finita tra l'Ambrì e DiDomenico: la separazione è immediata

National LeagueÈ finita tra l'Ambrì e DiDomenico: la separazione è immediata

«Quando sono arrivato, sono stato chiaro, mi aspettavo rispetto nei confronti di sistema, principi e valori. Abbiamo mantenuto fede alle parole, ma non ho nulla di personale contro di lui, che resta una persona fantastica con cui ho pure avuto una piacevole conversazione», ha commentato Jussi Tapola.

Per Gara-0 contro l'Ajoie, prevista domani alla Gottardo Arena, il finlandese ha rimescolato i terzetti offensivi.

Tapola confermato per tre stagioni

Archiviato il caso DiDomenico, la società biancoblù guarda avanti e mette due tasselli importanti per il futuro.

Il club biancoblù ha infatti rinnovato la fiducia al coach Jussi Tapola, prolungando il suo contratto per altre tre stagioni.

Sul fronte sportivo è stato inoltre annunciato l'arrivo del centro ceco Petr Kodytek, proveniente dall’IFK Helsinki, che vestirà la maglia leventinese fino al termine della stagione 2027/28.

