I consigli del coach. Keystone

L'Ambrì si ritrova a un passo dalla salvezza nonostante una Gara-3 sottotono: avanti 3-0 nella serie contro l'Ajoie, i leventinesi si preparano a un matchball che si preannuncia più insidioso, anche alla luce del cambio di allenatore tra i giurassiani.

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Gara-3 dei playout tra Ambrì e Ajoie è stata la peggiore sul fronte dei leventinesi, che tuttavia sono riusciti a portarsi sul 3-0 e a garantirsi il primo matchball.

Un risultato che ha spinto i giurassiani a cambiare allenatore. Cosa ne pensa Jussi Tapola? «Quando si prendono simili decisioni solitamente è per dare un segnale. Mi aspetto un avversario ancora più energico e combattivo rispetto a quello visto finora. L'ultimo passo è sempre il più difficile da compiere, servirà il massimo».

L'HCAP affronterà la sfida ancora senza Virtanen, che stando a nostre informazioni dovrà essere operato.