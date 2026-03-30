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Ambrì ad Ajoie Tapola: «L'ultimo passo è sempre il più difficile». Virtanen dovrà essere operato?

Swisstxt

30.3.2026 - 13:25

I consigli del coach.
I consigli del coach.
Keystone

L'Ambrì si ritrova a un passo dalla salvezza nonostante una Gara-3 sottotono: avanti 3-0 nella serie contro l'Ajoie, i leventinesi si preparano a un matchball che si preannuncia più insidioso, anche alla luce del cambio di allenatore tra i giurassiani.

SwissTXT

30.03.2026, 13:25

30.03.2026, 13:47

Gara-3 dei playout tra Ambrì e Ajoie è stata la peggiore sul fronte dei leventinesi, che tuttavia sono riusciti a portarsi sul 3-0 e a garantirsi il primo matchball.

Un risultato che ha spinto i giurassiani a cambiare allenatore. Cosa ne pensa Jussi Tapola? «Quando si prendono simili decisioni solitamente è per dare un segnale. Mi aspetto un avversario ancora più energico e combattivo rispetto a quello visto finora. L'ultimo passo è sempre il più difficile da compiere, servirà il massimo».

L'HCAP affronterà la sfida ancora senza Virtanen, che stando a nostre informazioni dovrà essere operato.

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