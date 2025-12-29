  1. Clienti privati
Hockey Il Team Canada è il primo eliminato della Coppa Spengler

Swisstxt

29.12.2025 - 18:02

Team Canada-Sparta Praga
Team Canada-Sparta Praga
freshfocus

Sarà lo Sparta Praga a sfidare i temibili ragazzi della US Collegiate Selects nella prima semifinale della Coppa Spengler.

SwissTXT

29.12.2025, 18:02

29.12.2025, 18:06

Nel primo match a eliminazione diretta i cechi sono infatti riusciti ad imporsi per 5-1 sul Team Canada, apparso meno brillante rispetto alle ultime edizioni.

La partita si è sbloccata unicamente nel terzo periodo, quando Dzierkals al 46'46'' ha portato in avanti i suoi. Peca ha poi solo illuso i canadesi con la sua rete, visto che Chlapik, Dzierkals, Vesalainen e Nemecek hanno poi chiuso l'incontro.

