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NHL Terminano i playoff di Bichsel, Dallas Stars sconfitti dai Minnesota Wild

Swisstxt

1.5.2026 - 08:40

Dallas Stars
Dallas Stars
Keystone

Con la sconfitta per 5-2 in gara-6 del primo turno è terminata la corsa nei playoff NHL dei Dallas Stars.

SwissTXT

01.05.2026, 08:40

01.05.2026, 08:46

Lian Bichsel e compagni non sono infatti riusciti a portare alla bella la sfida con i Minnesota Wild, che avevano chiuso la regular season alle loro spalle.

Per i Wild è così risultata decisiva la doppietta di Quinn Hughes, oltre a quella di Matt Boldy che ha segnato due volte a porta vuota.

Sono stati eliminati dagli Anaheim Ducks, sempre in gara-6 e sempre con il risultato di 5-2, anche gli Edmonton Oilers di McDavid e Draisaitl, finalisti delle ultime due edizioni.

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