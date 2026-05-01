Dallas Stars Keystone

Con la sconfitta per 5-2 in gara-6 del primo turno è terminata la corsa nei playoff NHL dei Dallas Stars.

SwissTXT Swisstxt

Lian Bichsel e compagni non sono infatti riusciti a portare alla bella la sfida con i Minnesota Wild, che avevano chiuso la regular season alle loro spalle.

Per i Wild è così risultata decisiva la doppietta di Quinn Hughes, oltre a quella di Matt Boldy che ha segnato due volte a porta vuota.

Sono stati eliminati dagli Anaheim Ducks, sempre in gara-6 e sempre con il risultato di 5-2, anche gli Edmonton Oilers di McDavid e Draisaitl, finalisti delle ultime due edizioni.