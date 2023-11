Simone Terraneo freshfocus

è solo Simone Terraneo in provenienza dal Ticino nella Svizzera U20 che, da mercoledì a sabato, sarà impegnata nel Torneo delle Cinque Nazioni a Chomutov, in Cechia.

C’ Per il selezionatore Marcel Jenni, che ha anche convocato dieci giocatori che non erano presenti nello scorso raduno del mese di agosto, questa è l'ultima possibilità di fare dei test prima dell'inizio della preparazione ai Mondiali, in programma a Goeteborg dal 26 dicembre al 5 gennaio.

Swisstxt