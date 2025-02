Kevin Fiala KEY

Con la sua 3a doppietta stagionale Kevin Fiala è stato il protagonista del ritorno al successo di Los Angeles.

Swisstxt

Dopo 4 sconfitte i Kings hanno battuto gli Hurricanes grazie a un'ottima prestazione del sangallese, prima stella. Poca gloria per Roman Josi nella sua 956a partita con la maglia di Nashville (eguagliato il record del club di David Legwand): il 3-0 subito dai Penguins corrisponde al quarto ko filato. Continuano per contro a volare i Jets di Nino Niederreiter. Nella sfida tra i leader delle due Conference Winnipeg ha avuto la meglio sui Washington Capitals ai supplementari per 5-4.