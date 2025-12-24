Il polsino del rossocrociato Imago

Roman Josi ha trovato il suo 3o gol stagionale siglando il primo vantaggio di partita (2-1) dei suoi Predators contro i Wild.

SwissTXT Swisstxt

Nashville si è poi fatto riprendere sul 2-2 e per conquistare i due punti è dovuto passare dall’OT. Sono tornati a casa a mani vuote i Kings di Kevin Fiala, battuti 3-2 dai Kraken. Il sangallese comunque ha trovato il suo 13 timbro in stagione. Non è andata meglio alla truppa elvetica dei Devils, battuti 2-1 in rimonta dagli Islanders. Il solo dei tre svizzeri sul ghiaccio ad aver contribuito all’unico gol di New Jersey è stato Nico Hischier con un assist.