Fiala lotta alla balaustra KEY

I Los Angeles Kings di Fiala hanno inflitto ai New Jersey Devils di Hischier, Meier e Siegenthaler la terza sconfitta consecutiva.

SwissTXT Swisstxt

I quattro svizzeri scesi in pista nella vittoria casalinga per 3-0 dei californiani non hanno però messo a referto punti, anche a causa di un gol annullato a Meier dopo un coach’s challenge.