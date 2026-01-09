  1. Clienti privati
Hockey Un nuovo straniero per il Lugano? Ecco di chi si tratta

Swisstxt

9.1.2026 - 15:57

Lassi Thomson milita attualmente nei Belleville Senators, compagine di AHL.
Lassi Thomson milita attualmente nei Belleville Senators, compagine di AHL.
Reuters

Lassi Thomson potrebbe essere uno degli stranieri del Lugano la prossima stagione.

SwissTXT

09.01.2026, 15:57

09.01.2026, 16:02

L'indiscrezione arriva dal quotidiano svedese «Expressen», secondo cui il difensore finlandese avrebbe già firmato un contratto con il club bianconero, nonostante a Malmoe ci si aspettasse un suo ritorno una volta rientrato dal Nordamerica.

Nella scorsa stagione il finlandese aveva realizzato 20 reti in 58 partite di SHL con la formazione svedese, tentando poi di nuovo l’avventura in NHL.

Finora non ha però trovato spazio nelle file degli Ottawa Senators, giocando solo con la maglia del farm team Belleville in AHL.

