Thomson

Lassi Thomson è un nuovo giocatore del Lugano. Il difensore finnico è stato scelto dai bianconeri per rinforzare la retroguardia dopo l’addio anticipato a Connor Carrick e ha firmato un contratto valido per due stagioni.

SwissTXT Swisstxt

Cresciuto nell’Ilves Tampere, il classe 2000 è stato draftato in NHL nel 2019 in 19a posizione dagli Ottawa Senators e da allora ha fatto principalmente la spola tra il massimo campionato (30 partite e 8 assist) e la AHL (264 partite, 38 gol e 82 assist).

Queste le parole di Steinmann: «È un difensore con spiccate doti offensive. Possiede una leadership naturale».