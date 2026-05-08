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Hockey Per la sua retroguardia il Lugano ingaggia il finnico Lassi Thomson per due anni

Swisstxt

8.5.2026 - 10:14

Thomson
Thomson

Lassi Thomson è un nuovo giocatore del Lugano. Il difensore finnico è stato scelto dai bianconeri per rinforzare la retroguardia dopo l’addio anticipato a Connor Carrick e ha firmato un contratto valido per due stagioni.

SwissTXT

08.05.2026, 10:14

08.05.2026, 10:28

Cresciuto nell’Ilves Tampere, il classe 2000 è stato draftato in NHL nel 2019 in 19a posizione dagli Ottawa Senators e da allora ha fatto principalmente la spola tra il massimo campionato (30 partite e 8 assist) e la AHL (264 partite, 38 gol e 82 assist).

Queste le parole di Steinmann: «È un difensore con spiccate doti offensive. Possiede una leadership naturale».

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