Era il 24 settembre 2024 quando Calvin Thuerkauf ha rimediato un infortunio al legamento mediale del ginocchio sinistro.

Per l’attaccante – che disputerà già, verosimilmente, il prossimo derby – non poter aiutare la squadra è stato difficile: «Non puoi fare niente, devi solo guardare. Le ultime partite non sono andate come volevamo, ma sicuramente questa pausa ha aiutato a svuotare un po’ la testa».

Ma dove sono intervenuti i bianconeri per far fronte alla situazione? «Abbiamo lavorato tanto per migliorare la difesa, questo è stato il focus».

