L’Ambrì ha annunciato, con un video postato sui suoi canali social, l’ingaggio del centro canadese Chris Tierney per la prossima stagione più opzione.

Swisstxt

Il 30enne è in arrivo dalla Dinamo Minsk, con cui nell’ultimo campionato di KHL ha collezionato 28 punti in 71 incontri, ma vanta una lunga esperienza in NHL, con 689 presenze in 10 stagioni con le maglie di Sharks, Senators, Panthers, Canadiens e Devils, condite da 85 gol e 175 assist.

Tierney è il quarto straniero dei biancoblù per la prossima stagione oltre a Tim Heed, Jesse Virtanen e Chris DiDomenico.