Tomas Tatar Keystone

Lo Zugo ha annunciato l'ingaggio per le prossime due stagioni dell'attaccante slovacco Tomas Tatar.

SwissTXT Swisstxt

Il 34enne vanta una lunga esperienza in Nordamerica: draftato nel 2009 dai Detroit Red Wings, in 16 stagioni in NHL ha giocato 983 partite, ottenendo 509 punti (234 gol e 275 assist).