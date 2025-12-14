  1. Clienti privati
Hockey Traguardo storico per El Nino

Swisstxt

14.12.2025 - 08:48

Nino Niederreiter
Nino Niederreiter
KEY

Nino Niederreiter ha scritto una pagina di storia dell’hockey rossocrociato diventando il primo giocatore di sempre a tagliare il traguardo delle 1000 presenze in regular season di NHL.

SwissTXT

14.12.2025, 08:48

14.12.2025, 09:04

Prima dell’inizio della sfida vinta dai suoi Jets contro i Capitals (5-1) il grigionese ha così ricevuto il tradizionale bastone d’argento riservato a chi entra nell’esclusivo club delle quattro cifre.

La serata ha visto impegnati altri sei elvetici, con il solo Moser capace di andare a punto, segnando un gol nella sconfitta per 3-2 patita ai rigori dai Lightning contro gli Islanders.

