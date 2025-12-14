Nino Niederreiter ha scritto una pagina di storia dell’hockey rossocrociato diventando il primo giocatore di sempre a tagliare il traguardo delle 1000 presenze in regular season di NHL.
Prima dell’inizio della sfida vinta dai suoi Jets contro i Capitals (5-1) il grigionese ha così ricevuto il tradizionale bastone d’argento riservato a chi entra nell’esclusivo club delle quattro cifre.
La serata ha visto impegnati altri sei elvetici, con il solo Moser capace di andare a punto, segnando un gol nella sconfitta per 3-2 patita ai rigori dai Lightning contro gli Islanders.