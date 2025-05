Altra vittoria KEY

Il Canada è riuscito a battere l’Austria e ad agguantare la Svezia in testa al Gruppo A.

Sotto a causa del gol di Rohrer, la Nazionale della foglia d’acero ha ribaltato la partita nel secondo tempo grazie ad una doppietta di Mackinnon per poi allungare nel terzo e vincere 5-1.

Nello stesso girone non c’è stata storia tra Finlandia e Slovenia, con i finnici che hanno messo in luce Tolvanen (4 gol) nel 9-1 finale. Nel Gruppo B la Cechia ha battuto per 6-1 l’Ungheria ottenendo tre punti che la mantengono in vetta alla classifica a +1 sulla Svizzera.