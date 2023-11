Nino Niederreiter Imago

Nino Niederreiter si è rivelato essere di vitale importanza per i suoi Jets nella sfida vinta per 5-3 contro i Coyotes.

Il grigionese, premiato come miglior giocatore in pista, ha infatti potuto festeggiare la terza tripletta della sua carriera in NHL. Trionfo anche per i Blackhawks di Kurashev, con il 24enne, terza stella del match, autore di due assist e del definitivo gol del 5-2 contro i Panthers. Ottima serata anche per Pius Suter, nominato 2a stella, che ha messo a segno nel secondo periodo la prima rete di serata per Vancouver, usciti vittoriosi per 2-0 dalla sfida contro Dallas.

Swisstxt