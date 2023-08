Il ticinese ha smesso con l'hockey. Keystone

Giunto a naturale scadenza di contratto ad Ambrì al termine della scorsa stagione, Noele Trisconi ha deciso di ritirarsi dall'hockey professionistico.

Lo ha confermato in un'intervista a Ticinonline lo stesso ex attaccante dei biancoblù, che ha preferito appendere i pattini al chiodo nonostante alcune proposte dalla Swiss League. Il 27enne ha ottenuto 61 punti in 314 partite di National League.

«In questi mesi non ho ricevuto offerte dalla National League mentre dalla Swiss League qualche proposta interessante c'è stata. A questo punto della vita, però, cercavo qualcosa che mi desse stabilità...», ha riferito al noto portale ticinese l'ormai ex attaccante biancoblù.

Alla domanda su quanto sia stata dura decidere di smettere Trisconi ha risposto così: «Sinceramente è stata più dura durante la scorsa stagione, quando tramite alcuni segnali e alcune situazioni, avevo capito che forse per me ad Ambrì non ci sarebbe più stato spazio. Di conseguenza ho avuto il tempo per metabolizzare la cosa, e a fine stagione ero praticamente pronto a ricevere la notizia».

«Ho studiato Economia all'USI, e da inizio agosto sto lavorando presso un istituto bancario in Ticino» Noele Trisconi ex giocatore dell'Ambrì Piotta

«Ciò che mi rimarrà nel cuore sono di sicuro le prime partite che ho giocato con la Prima squadra a Langenthal nello spareggio - ha ricordato l'ex numero 18 dell'Ambrì Piotta - mi sentivo davvero parte della squadra ed ero stato accolto benissimo da tutti. Avevo la pelle d'oca quando i tifosi cantavano il mio nome ed è qualcosa che resterà per sempre dentro di me».

«Se tornerò alla Gottardo Arena? Qualche volta di sicuro, adesso però ho bisogno di staccare. Senza dubbio, però, un giorno tornerò a sostenere i miei amici», ha infine concluso l'intervista il 27enne.

