Tutto facile per gli Stati Uniti nel Gruppo B dei Mondiali, quello in cui è inserita la Svizzera.

Gli statunitensi si sono imposti per 6-1 contro il Kazakistan, salendo a quota 14 punti come la capolista Cechia, ma con una partita in più giocata.

Nel Gruppo A l'Austria di Zwerger (in gol) ha battuto per 3-2 la Slovenia ai rigori.