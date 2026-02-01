  1. Clienti privati
Tra Lightning e Bruins Tutto pronto per l'incontro della NHL Stadium Series a Tampa, ecco alcune curiosità

ai-scrape

1.2.2026 - 19:09

Il Raymond James Stadium è pronto a ospitare l'evento.
Il Raymond James Stadium è pronto a ospitare l'evento.
IMAGO/ZUMA Press Wire

Nella notte di domenica su lunedì (ora svizzera), i Tampa Bay Lightning e i Boston Bruins si sfideranno nell'annuale e atteso incontro all'aperto, valido per il campionato di NHL, al Raymond James Stadium. Ecco quello che c'è da sapere, per appassionati e non.

Sara Matasci

01.02.2026, 19:09

01.02.2026, 19:22

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Nella notte di domenica su lunedì (alle 0h30 ora svizzera) si terrà la partita della Stadium Series tra i Boston Bruins e i Tampa Bay Lightning.
  • La Stadium Series è un evento che, a partire dal 2014, si tiene annualmente e prevede che uno o più incontri - validi per la classifica - vengano disputati eccezionalmente all'aperto.
  • Inizialmente queste partite erano riservate solo alle squadre che avevano la sede in regioni dove il clima è freddo, ma oggi - grazie ai progressi tecnologici - è possibile organizzarli un po' ovunque.
  • Per l'edizione di quest'anno è stato scelto un tema particolare: quello dei pirati. Questo perché lo stadio dove si tiene l'evento è quello dei Tampa Bay Buccaneers, squadra di football americano della NFL, il cui nome tradotto in italiano significa «bucanieri» o, detto altrimenti, proprio «pirati».
Mostra di più

Nella notte di domenica su lunedì (alle 0h30 ora svizzera), avrà luogo uno dei momenti clou della stagione NHL 2025/26.

Si terrà infatti la tanto attesa partita della Stadium Series tra i Boston Bruins e i Tampa Bay Lightning, squadra che ospiterà l'incontro presso il Raymond James Stadium.

La Stadium Series è un evento che, a partire dal 2014 (quando è stato introdotto dalla National Hockey League), si tiene annualmente e prevede che uno o più incontri - validi per la classifica - vengano disputati eccezionalmente all'aperto, così come succede anche nella Winter Classic e nell'Heritage Classic.

Un ritorno alle origini dell'hockey

Forse non per tutti è così e forse non tutti quindi capiranno, ma per molti appassionati di hockey la possibilità di poter assistere a una partita all'aperto è qualcosa di davvero eccezionale ed emozionante, che riporta indietro alle origini di questo sport.

Ed è per questo motivo che la NHL ha deciso di introdurre eventi come la Stadium Series o il Winter Classic (che in questa stagione si è tenuta il 2 gennaio a Miami e ha visto sfidarsi i Florida Panthers e i New York Rangers).

Inizialmente questi incontri erano riservati solamente alle squadre che avevano la propria sede in regioni dove il clima è freddo, ma oggi - grazie ai progressi tecnologici - è possibile organizzarli un po' ovunque.

A Tampa, dove questa notte si terrà l'atteso incontro, in inverno infatti le temperature sono miti e l'umidità è elevata. Per poter preparare il ghiaccio, quindi, gli organizzatori hanno dovuto montare una tenda climatizzata, larga 38 metri e lunga 73, che copre l'intera superficie ghiacciata.

Il capannone piazzato per poter creare il ghiaccio in pista.
Il capannone piazzato per poter creare il ghiaccio in pista.
IMAGO/ZUMA Press Wire

I pirati come tema di questa edizione

Come si legge sul sito della NHL, per l'edizione di quest'anno è stato scelto un tema particolare: quello dei pirati. Il motivo? Lo stadio dove si tiene l'evento è quello dei Tampa Bay Buccaneers, squadra di football americano della NFL, il cui nome tradotto in italiano significa «bucanieri» o, detto altrimenti, proprio «pirati».

Erano dunque già presenti nella struttura una gigantesca nave pirata e delle decorazioni con teschi, che hanno reso la decisione più facile da prendere e poi da sviluppare.

Operai al lavoro per sostituire la vela dei Buccaneers dalla nave pirata del loro stadio e sostituirla con una vela per la partita della Stadium Series al Raymond James Stadium.
Operai al lavoro per sostituire la vela dei Buccaneers dalla nave pirata del loro stadio e sostituirla con una vela per la partita della Stadium Series al Raymond James Stadium.
IMAGO/ZUMA Press Wire

Stando a quello che si legge ancora sul sito, la pista di ghiaccio sarà circondata da una mappa gigante che coprirà l'intera superficie dello stadio. Tutto intorno, poi, ci saranno altri elementi decorativi come relitti, creature marine e molto altro.

Duello diretto tra le migliori squadre del 2026

Per quanto riguarda la partita di questa notte, è da notare che sul ghiaccio scenderanno due squadre in ottima forma.

Sia i Tampa Bay Lightning, che guidano la Atlantic Division, che i Boston Bruins, secondi nella classifica per la wild card della Eastern Conference, hanno infatti vinto otto delle ultime 10 partite disputate.

