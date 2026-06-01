Un cuore in cielo per la Nazionale svizzera di hockey su ghiaccio. Swiss/Flightradar24

Un aereo ha effettuato un loop a forma di cuore sopra Zurigo dopo la sconfitta della Nazionale svizzera alla finale del Campionato mondiale di hockey su ghiaccio.

Keystone-SDA SDA

Un aereo ha effettuato un looping a forma di cuore sopra Zurigo dopo la sconfitta della Nazionale svizzera alla finale del Campionato mondiale di hockey su ghiaccio.

La compagnia aerea Swiss e il fornitore di servizi di navigazione aerea Skyguide si sono voluti così congratulare con la squadra elvetica per la conquista della medaglia d'argento.

Skyguide e Swiss hanno coordinato insieme la rotta di volo speciale, ha scritto il fornitore di servizi di navigazione aerea in un comunicato stampa.

La piattaforma «Flightradar24» ha poi pubblicato una registrazione della rotta di volo sulla piattaforma X, stando alla quale il cuore si estendeva da Kloten a Winterthur passando per Zurigo.

The Swiss team didn’t win the Ice Hockey World Championship tonight, but they did win Swiss hearts. https://t.co/gukp65h3l5 pic.twitter.com/mag6HXO4EV — Flightradar24 (@flightradar24) May 31, 2026

Dopo aver disegnato la forma del cuore, il volo LX1848 ha proseguito il suo viaggio via Kloten fino a Salonicco, in Grecia, come scrive Skyguide.

Da sottolineare che tutte le norme sono state rispettate e la sicurezza nello spazio aereo è stata garantita in ogni momento.

Ricordiamo che la Nazionale svizzera ha vinto per la quinta volta l'argento ai Campionati del Mondo casalinghi. La squadra di Jan Cadieux ha infatti perso 1-0 contro la Finlandia nella finale dopo i tempi supplementari.