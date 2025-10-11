Lukas Landry freshfocus

L'Ambrì ha centrato a Zurigo il suo secondo successo consecutivo concludendo con un weekend da 6 punti una settimana iniziata con il terremoto che ha portato all'addio di Cereda e Duca.

SwissTXT Swisstxt

Dopo la vittoria casalinga contro l'Ajoie, i biancoblù si sono infatti imposti sul ghiaccio dei campioni svizzeri per 2-1 grazie a una prestazione solida e convincente. In vantaggio al 5' con Joly, i leventinesi hanno subito il pareggio di Baechler al 15'. A firmare il gol partita è allora stato Lukas Landry, al primo gol in NL, con una deviazione sottporta che ha superato Zumbuehl.