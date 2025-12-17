Andrighetto freshfocus

Un buon Lugano ha giocato alla pari con il redivivo Zurigo, ma è uscito sconfitto per 5-3 e vede avvicinarsi a un punto i Lions e la linea della top 6.

SwissTXT Swisstxt

La partita è stata intensa e spumeggiante, con le due squadre che a turno hanno messo in difficoltà l'altra. Alla fine a far pesare dalla parte dei padroni di casa la bilancia è stata la coppia Andrighetto-Malgin.

Peccato perché i bianconeri sono dapprima passati in vantaggio con Canonica, e poi hanno ribaltato il punteggio con Fazzini (decimo centro) e Alatalo, ma nel finale hanno subito la legge degli uomini di Bayer.