Festa bianconera Keystone

SwissTXT Swisstxt

Solido, maturo ed equilibrato. Il Lugano si è imposto per 5-1 a Ginevra, mettendo in carniere tre punti che lo avvicinano alla zona play-in.

Con le linee rimaneggiate, il ritorno di Zanetti e quello di Van Pottelberghe in porta, i bianconeri sono passati in vantaggio in powerplay al 7' con la prima rete svizzera di Carrick.

Dopo il pareggio di Le Coultre, lo statunitense si è poi regalato la doppietta al 30' e da lì in poi gli uomini di Mitell hanno preso il controllo del match.

Negli ultimi 30 minuti sono infatti arrivate due reti di Thürkauf e quella a porta vuota di Bertaggia.