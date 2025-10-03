  1. Clienti privati
National League Il Lugano espugna Ginevra 5-1 grazie agli scatenati Carrick e Thürkauf

Swisstxt

3.10.2025 - 22:18

Festa bianconera
Festa bianconera
Keystone

Solido e concreto: il Lugano espugna Ginevra 5-1, con la doppietta di Carrick e le reti di Thürkauf, il capitano e Bertaggia, e si avvicina alla zona play-in.

SwissTXT

03.10.2025, 22:18

Solido, maturo ed equilibrato. Il Lugano si è imposto per 5-1 a Ginevra, mettendo in carniere tre punti che lo avvicinano alla zona play-in.

Con le linee rimaneggiate, il ritorno di Zanetti e quello di Van Pottelberghe in porta, i bianconeri sono passati in vantaggio in powerplay al 7' con la prima rete svizzera di Carrick.

Dopo il pareggio di Le Coultre, lo statunitense si è poi regalato la doppietta al 30' e da lì in poi gli uomini di Mitell hanno preso il controllo del match.

Negli ultimi 30 minuti sono infatti arrivate due reti di Thürkauf e quella a porta vuota di Bertaggia.

Caccia alta, uccisi 3'500 cervi

Video

03.10.2025

03.10.2025

03.10.2025

Aarau – Yverdon 1:2

Aarau – Yverdon 1:2

Xamax – Stade-Lausanne 0:2

Xamax – Stade-Lausanne 0:2

Stade Nyonnais – Wil 2:1

Stade Nyonnais – Wil 2:1

