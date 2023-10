Ambrì KEY

Subito rinforzato dai colpi Heim e Formenton, al debutto proprio come Zwerger, l'Ambrì è riuscito a mandare al tappeto lo Zurigo nella maniera più pazza possibile.

Sotto di due a meno di 3' dal 60', i biancoblù l'hanno infine spuntata per 4-3 all'OT. Dopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato, e chiuso sull'1-1 in virtù dei punti di Kukan e Lilja, dal 20' in poi gli ospiti hanno assunto il controllo quasi totale del gioco. Logici dunque i gol di Malgin e Andrighetto, a cui però ha risposto la doppietta di Spacek in superiorità numerica, prima del tripudio con Heed.

Swisstxt