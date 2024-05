Dominic Zwerger Imago

L'Austria ha sfiorato una clamorosa impresa ai Mondiali di Praga.

Swisstxt

Sotto 6-1 al 40', la truppa di Bader ha ristabilito la parità nel terzo tempo, salvo poi farsi superare per 7-6 all'overtime dall'immediato punto di Tavares. A suonare la carica per gli austriaci ci ha pensato la linea di un indemoniato Zwerger (un gol meraviglioso e due assist per lui), autrice di quattro delle cinque reti tra il 44' e il 60'. La Norvegia invece ha confermato le impressioni suscitate nell’esordio con la Svizzera di essere una squadra arcigna e quadrata ed ha battuto 2-0 la Danimarca nel derby vichingo.

Swisstxt