National League Un punto per l'Ambrì a Friborgo, il Lugano si impone sul Rapperswil

Swisstxt

27.1.2026 - 22:27

Nonostante la sconfitta, l'Ambrì ha raccolto un punto a Friborgo che lo mantiene in corsa per il 12esimo posto.
KEYSTONE

L'HCAP ha guadagnato un punto a Friborgo, perdendo 4-3. L'HCL è tornato a vincere imponendosi 7-3 sul Rapperswil e salendo al terzo posto della classifica.

,

SwissTXT, Redazione blue Sport

27.01.2026, 22:27

27.01.2026, 22:42

L'Ambrì ha raccolto un punto a Friborgo che lo mantiene in corsa per il 12esimo posto. I biancoblù sono stati superati per 4-3 all'overtime alla BCF Arena.

Sotto per 1-0 dopo una buona partenza dei padroni di casa, i leventinesi si sono ridestati nel terzo centrale grazie anche a 5' in superiorità numerica che sono valsi il pari di Joly. Dopo il botta e risposta tra Formenton e Joly ci ha pensato Bachmann a dare il 3-2 agli uomini di Landry.

In un terzo tempo ricco di occasioni, l'unico gol è stato quello al 56'39'' di Walser giunto in maniera fortunosa. Al supplementare decisivo Wallmark.

Il Lugano dilaga e arriva terzo

Il Lugano è tornato prontamente al successo e lo ha fatto in modo decisamente rocambolesco. In pista a corrente alternata, i sottocenerini hanno battuto 7-3 il Rapperswil ed hanno parallelamente superato il Ginevra al terzo posto.

Dopo un primo tempo dominato, in cui sono arrivate le reti di Carrick, Perlini e Morini, nel periodo centrale si è spenta la luce in casa bianconera e i sangallesi sono riusciti a pareggiare i conti con Henauer e Moy (doppietta).

Capitan Thuerkauf ha allora riacceso i suoi, che negli ultimi minuti hanno dilagato con Simion, Sanford ed Emanuelsson (al rientro al pari di Dahlstroem).

I bianconeri sono saliti al terzo posto della classifica.
KEYSTONE

