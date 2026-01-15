Bienne-Ambrì KEY

Si è fermata a tre la striscia vincente dell'Ambrì Piotta, che - nel giorno delle dimissioni del presidente Filippo Lombardi - ha perso per 3-2 all'overtime a Bienne.

Il punto guadagnato permette ai biancoblù di affiancare al 12o posto il Kloten.

I leventinesi speravano di avvicinarsi ulteriormente ai play-in, ma a negarglielo sono stati i gol sporchi degli ex Kneubuehler e Cajka e il powerplay sfruttato da Hultstroem al 61'07".

I ticinesi sono stati capaci di recuperare due volte con Tierney e I.Dotti (prima rete stagionale), mentre Senn, decisivo sul finale di 3o tempo, nulla ha potuto nel supplementare.