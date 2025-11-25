I leventinesi restano attaccati alla zona play-in. KEYSTONE

Costretto per la seconda volta ad andare oltre il 60’, l'Ambrì è stato sconfitto a a Zurigo dai Lions per 3-2 all’overtime.

SwissTXT Swisstxt

Dopo la controprestazione con il Rapperswil, i leventinesi hanno se non altro ritrovato ordine e compattezza, ma soprattutto un punto che permette loro di restare attaccati alla zona play-in.

Passati in vantaggio per primi con Zwerger al 40', i leventinesi hanno subito un uno-due micidiale attorno al 50' con le reti di Andrighetto e Riedi. Nel finale però il bel polsino di Kostner ha rimandato tutto all'overtime, dove ha segnato ancora Andrighetto.