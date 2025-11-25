  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

National League Un punto per l'Ambrì battuto all'overtime dallo Zurigo

Swisstxt

25.11.2025 - 22:20

I leventinesi restano attaccati alla zona play-in.
I leventinesi restano attaccati alla zona play-in.
KEYSTONE

Costretto per la seconda volta ad andare oltre il 60’, l'Ambrì è stato sconfitto a a Zurigo dai Lions per 3-2 all’overtime.

SwissTXT

25.11.2025, 22:20

25.11.2025, 22:24

Dopo la controprestazione con il Rapperswil, i leventinesi hanno se non altro ritrovato ordine e compattezza, ma soprattutto un punto che permette loro di restare attaccati alla zona play-in.

Passati in vantaggio per primi con Zwerger al 40', i leventinesi hanno subito un uno-due micidiale attorno al 50' con le reti di Andrighetto e Riedi. Nel finale però il bel polsino di Kostner ha rimandato tutto all'overtime, dove ha segnato ancora Andrighetto.

I più letti

Padre svizzero multato in dogana perché i figli hanno mangiato due cornetti
Dalla bara si sente bussare: donna si risveglia poco prima della cremazione
Fonda un centro di riabilitazione per animali selvatici, ma viene uccisa da uno di loro
Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera si sono già lasciati?

Altre notizie

Swiss League. Gli Snakes al ventesimo ko

Swiss LeagueGli Snakes al ventesimo ko

Hockey. L'Ambrì nomina Martikainen come secondo assistente allenatore

HockeyL'Ambrì nomina Martikainen come secondo assistente allenatore

NHL. I New Jersey Devils tornano alla vittoria anche grazie a Nico Hischier e Timo Meier

NHLI New Jersey Devils tornano alla vittoria anche grazie a Nico Hischier e Timo Meier