Una generazione d'oro senza incoronazione: Josi, Niederreiter e Genoni se ne andranno presto?

Il capitano Roman Josi e Nino Niederreiter di nuovo con la medaglia argento al collo. IMAGO/CTK Photo

Dopo essere di nuovo arrivati a un passo dalla vittoria, l'hockey su ghiaccio svizzero è a un punto di svolta. Diversi giocatori di spicco si stanno avvicinando all'autunno della loro carriera, mentre allo stesso tempo mancano giovani talenti che possano seguire le loro orme.

DPA, Syl Battistuzzi Syl Battistuzzi

Hai fretta? blue News riassume per te Nonostante l'ottima prestazione ai Mondiali di hockey casalinghi, la Svizzera non è riuscita a conquistare il suo primo titolo mondiale.

La Nazionale è stata sconfitta dalla Finlandia in finale, perdendo così nell'ultima atto della competizione per la quinta volta nella sua storia.

La generazione d'oro composta da Roman Josi, Nino Niederreiter e Leonardo Genoni rimane senza corona.

A causa della loro età e della mancanza di giovani giocatori di alto livello, il tempo per vincere il titolo sta per scadere. Mostra di più

Lacrime tra le stelle svizzere della NHL, paralisi da shock nella Swiss Life Arena di Zurigo e avversari esultanti: il trauma della finale dei Mondiali di hockey su ghiaccio continua.

«È uno schifo», ha riassunto in poche parole Christoph Bertschy. Come per le sconfitte del 2013, 2018, 2024 e 2025, gli svizzeri erano già negli spogliatoi quando i nuovi campioni - in questo caso la Finlandia - hanno sollevato il trofeo.

Tutto era pronto per il primo titolo. 10'000 tifosi allo stadio, euforia in tutto il Paese, l'icona del tennis Roger Federer e la stella dello sci Marco Odermatt negli spogliatoi per incitare la folla e una canzone che è diventata il nuovo inno preferito degli svizzeri.

Ma «W. Nuss vo Bümpliz» di Patent Ochsner non è stata suonata domenica sera, a differenza delle nove partite precedenti. Nonostante delle schiaccianti vittorie e un bilancio di 48 gol fatti e 8 subiti, la Nati ancora una volta non è riuscita a fare l'ultimo passo decisivo.

La generazione d'oro attorno alla stella della NHL Roman Josi dei Nashville Predators rimane senza corona. «Avevamo la sensazione che fosse il nostro giorno», ha detto il capitano dopo la sconfitta.

Per la prima volta, la sua squadra è arrivata alla finale da favorita. Eppure il team di Jan Cadieux non è stato all'altezza delle proprie aspettative.

A diversi giocatori di punta non mancano tanti anni

Sebbene la Svizzera sia un Paese di hockey su ghiaccio, non dispone di un numero così elevato di giocatori di alto livello come la Svezia, la Finlandia e, soprattutto, gli Stati Uniti e il Canada.

L'attuale bacino di giovani talenti non sembra contenere alcun atleta di primo piano e, proprio come in passato, si profilano tempi magri. Le nubi si stanno già addensando all'orizzonte.

Negli ultimi otto draft NHL, solo un giocatore elvetico, Lian Bichsel (2022, numero 18), è stato preso al primo turno. Un anno fa, la Svizzera è stata esclusa dal Campionato mondiale U18: un chiaro segnale di allarme.

Finora, la lega e la federazione - il presidente Urs Kessler ha rassegnato le dimissioni con effetto immediato lunedì - non hanno ancora trovato una soluzione valida per formare giovani più forti che un giorno potranno raccogliere l'eredità degli eroi di oggi.

Con un'età media di 29,6 anni, i rossocrociati avevano la squadra più vecchia del torneo.

Il team attorno al trio Josi, Leonardo Genoni e Nino Niederreiter non ha più molte opzioni. «I miei anni sono contati», ha sottolineato Niederreiter.

L'attaccante dei Winnipeg Jets ha solo 33 anni, ma ha dovuto affrontare degli infortuni nel recente passato. Di recente, ad esempio, si è sottoposto a un intervento chirurgico al ginocchio.

Una foto del 2017: Roman Josi, Nino Niederreiter e Leonardo Genoni (da sinistra a destra). KEYSTONE

Genoni non ha praticamente mai saltato una partita in carriera, e ad agosto spegnerà 39 candeline. Il portiere, che si è quasi sempre distinto nei tornei più importanti, non ha mai espresso ufficialmente l'intenzione di ritirarsi, tanto più che il suo contratto con lo Zugo dura fino al 2027.

Ma forse quest'ultima battuta d'arresto farà rivedere al padre di tre figli i suoi piani. Genoni ha già partecipato a dodici Campionati del Mondo. Anche il suo sostituto, Reto Berra (39 anni), è in età avanzata per l'hockey.

Josi «festeggia» il suo 36° compleanno appena un giorno dopo la sconfitta finale. A SRF, l'MVP ha detto che non sa se troverà la forza di continuare a lottare per l'oro mondiale: «Al momento sono solo molto deluso. Avevamo la sensazione che avrebbe funzionato, ma non è successo. È inspiegabile: ora c'è solo un vuoto».

La prossima occasione sarà in Germania

La prossima occasione per gli elvetici si presenta proprio nel Paese dei loro acerrimi rivali. Per molti anni la squadra tedesca è stata alla pari con quella rossocrociata, ma attualmente la Germania parte più indietro.

Ironia della sorte, ai prossimi Mondiali del 2027, che si terranno a Mannheim e Düsseldorf, saranno proprio i rossocrociati a partire davanti nelle gerarchie, in quanto nuovi leader della classifica mondiale.

«Ci rialzeremo», ha annunciato Timo Meier dei New Jersey Devils. «Ma al momento è una sensazione di merda».

Roman Josi, il capitano: «Non ringrazieremo mai abbastanza i tifosi. La Finlandia è una grande squadra» «C'è un grande vuoto in questo momento. Tutti credevamo che sarebbe stato il nostro momento e che avremmo potuto farcela. È una grande delusione, ci sarebbe piaciuto portarla a casa davanti ai nostri tifosi.» 01.06.2026

Timo Meier: «Fa molto male. Ma doppiamo rialzarci» «È estremamente amaro. Abbiamo lottato duramente per tutto il Mondiale e ci siamo andati vicini ancora una volta. Ma sappiamo che dobbiamo segnare un gol per vincere una partita. È estremamente difficile e ci si sente in colpa.» 01.06.2026