La volata finale di National League per la qualificazione inizia giovedì. Ogni squadra ha ancora due partite da disputare. Rimangono molte incertezze su chi parteciperà agli spareggi, ai play-in o ai play-out.

Lugano e Ambrì, solo in parte il destino è nelle loro mani freshfocus

Keystone-SDA, Igor Sertori ATS

Le prime sei squadre di Regular Season si qualificheranno direttamente per i quarti di finale dei play-off.

Le squadre classificate dal 7° al 10° posto disputeranno i play-in, che determineranno le ultime due classificate ai quarti di finale.

Le squadre classificate all'11° e al 12° posto andranno in vacanza prima, mentre le squadre classificate al 13° e al 14° posto giocheranno i play-out.

La posta in gioco, club per club, da qui a sabato:

1. Losanna (97 punti)

Calendario: Friburgo-Gottéron (in casa), Zugo (in trasferta)

Da martedì sera, l'LHC ha la certezza di finire in testa alla classifica. Questo potrebbe dare alla squadra di Geoff Ward un vantaggio decisivo nei play-off e consentirle di conquistare il suo primo titolo nazionale.

La scorsa stagione, i vodesi hanno fallito nella settima partita di finale, sul ghiaccio dei Lions di Zurigo...

2. Zurigo (90)

Calendario: Davos (in trasferta), Kloten (in casa)

I campioni in carica, che hanno recentemente vinto la Champions Hockey League, sono stati a lungo in corsa per il 1° posto. Ma il cambio di allenatore dopo Natale, quando Marc Crawford ha gettato la spugna per motivi di salute ed è stato sostituito da Marco Bayer, ha inizialmente destabilizzato la squadra.

Gli zurighesi vorranno difendere il loro secondo posto e mantenere il vantaggio di giocare in casa il più a lungo possibile.

3. Berna (88)

Calendario: Ambri-Piotta (in trasferta), Genève-Servette (in casa).

Con un finale incandescente, gli Orsi potrebbero ancora conquistare il 2° posto. Ma la squadra di Jussi Tapola si troverà di fronte due club ancora in lizza per un posto nei play-off e che quindi saranno ancora più motivati.

4. Zugo (85)

Calendario: Kloten (in trasferta), Losanna (in casa)

Lo Zugo vorrà almeno mantenere il quarto posto, che è sinonimo di vantaggio casalingo nei quarti di finale.

In teoria, hanno ancora poche possibilità di arrivare al 2° posto.

5. Davos (83)

Calendario: Zurigo Lions (in casa), Rapperswil-Jona (in trasferta)

Anche i grigionesi hanno la possibilità di finire tra le prime 4. Martedì la squadra di Josh Holden ha dimostrato di poter battere lo Zurigo.

Se lo faranno anche giovedì, il Davos aumenterà le sue possibilità di iniziare i play-off in casa.

6. Friburgo-Gottéron (77)

Calendario: Losanna (in trasferta), Ambri-Piotta (in casa)

Il Friburgo non può guardare in alto. Gli uomini di Lars Leuenberger puntano a mantenere il 6° posto e a evitare i play-in.

Da quando è subentrato il nuovo allenatore, il Gottéron ha ottenuto almeno un punto in 17 delle sue 19 partite.

7. Kloten (76)

Calendario: Zugo (in casa), Zurigo Lions (in trasferta)

Gli Aviatori di Lauri Marjamäki si sono garantiti almeno un posto nei play-in. Ma sperano ancora di superare il Friburgo-Gottéron e andare direttamente ai play-off.

Tuttavia, per farlo dovranno probabilmente vincere entrambe le partite.

8. Langnau Tigers (71)

Calendario: Biel (in trasferta), Ajoie (in casa)

Il club dell'Emmental ha ancora poche possibilità di entrare tra le prime sei. Se il Friburgo non riuscisse a raccogliere nemmeno un punto in volata e i Tigers superassero il Kloten con due vittorie, supererebbero i Dragoni, grazie al record del testa a testa (10 punti in 4 partite).

Sarebbe la prima volta, dal 2019, che il Langnau raggiunge i quarti di finale.

9. Ambri-Piotta (70)

Calendario: Berna (in casa), Friburgo-Gottéron (in trasferta)

Con due vittorie, i leventinesi potrebbero raggiungere il Kloten e superarlo grazie a un miglior punteggio nei testa a testa. Una buona conclusione della campagna di qualificazione metterebbe i biancoblu in una posizione migliore per i play-off.

Con almeno l'ottavo posto, avrebbero due possibilità di raggiungere i play-off. Ma i ticinesi devono mantenere alta l'intensità: se non ci riescono, rischiano di finire oltre il 10° posto, che è sinonimo vacanza anticipata.

10. Biel-Bienne (69)

Programma: Langnau Tigers (in casa), Lugano (in trasferta)

Anche i Seelanders sperano di entrare nelle prime 8 posizioni. Per loro, il duello contro il Langnau sarà decisivo.

D'altra parte, il Bienne non teme più una fine prematura della stagione. Anche se il Lugano dovesse tornare in lizza, la squadra di Bienne sarebbe comunque in vantaggio nei testa a testa, a meno di un vero capitombolo sul finale.

11. Ginevra-Servette (68)

Calendario: Lugano (in casa), Berna (in trasferta)

Con sei vittorie nelle ultime sette partite, il Ginevra ha mantenuto vive le speranze di play-in. Tuttavia, i ragazzi di Yorick Treille non sono ancora completamente al sicuro dai play-out.

12. Rapperswil-Jona Lakers (67)

Calendario: Ajoie (in trasferta), Davos (in casa)

La stagione dei Lakers potrebbe andare in un modo o nell'altro. Il Rappi deve battere l'Ajoie per avere una speranza di entrare nei play-in.

In caso contrario, potrebbero partire per le vacanze già sabato. Ma attenzione, due sconfitte potrebbero far scivolare i sangallesi al 13° posto e di conseguenza ai play-out.

13. Lugano (63)

Calendario: Ginevra-Servette (in trasferta), Biel (in casa)

Il club di Vicky Mantegazza ha ancora una risicatissima possibilità di raggiungere i play-in. Il Lugano deve sperare in due sconfitte del Bienne, incasellando allo stesso tempo due vittorie.

L'ultima partita di Fazzini e compagni sarà proprio lo scontro diretto con i Seeländers: solo una vittoria degli uomini di Krupp con un'improbabile grossa differenza reti, potrebbe permettere ai ticinesi di piazzarsi davanti ai bernesi in classifica.

Tutto ciò ammettendo che Ginevra - che sfiderà il Lugano in casa giovedì- e Rappi perdano a loro volta le loro ultime due sfide.

Solo sulla carta è ancora fattibile raggiungere i play-in...

14. Ajoie (46)

Calendario: Rapperswil-Jona (in casa), Langnau Tigers (in trasferta)

L'Ajoie è da tempo condannato all'ultimo posto. Nelle quattro stagioni successive alla promozione nella massima serie, i giurassiani sono sempre finiti in fondo alla classifica.

Sono quindi abituati ai play-out. Per di più, un eventuale spareggio contro i vincitori della Swiss League potrebbe essere annullato. Tra i club in lizza per la promozione, solo il Visp è ancora coinvolto nei play-off della serie inferiore.