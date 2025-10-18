Un'altra tragedia per la famiglia Jaks: è morto Aleksander, figlio di Pauli

Immagine d'illustrazione archivio Ti-Press

Una grandissima tragedia ha colpito, di nuovo, Pauli Jaks e la sua famiglia.

È infatti venuto a mancare suo figlio Aleksander, che aveva solamente 26 anni.

Ricordiamo che l'attuale allenatore dei portieri dell'Ambrì Piotta aveva già dovuto fare i conti con la scomparsa di suo fratello Peter, uno dei più grandi campioni dell’hockey svizzero, il quale era stato trovato morto nell'ottobre 2011, travolto da un treno, nei pressi di Bari.

L'HCAP ha espresso il suo profondo cordoglio sul proprio sito web per «l’improvvisa e dolorosa scomparsa di Aleksander, già portiere del settore giovanile biancoblù e figlio della leggenda e attuale allenatore dei portieri Pauli Jaks».

Come scrive ancora il Club, a Pauli e alla sua famiglia vanno le più sentite condoglianze - che inviamo anche noi di blue Sport - e l’abbraccio commosso di tutta la famiglia biancoblù.

In questo momento di immenso dolore, Pauli e i suoi cari chiedono il rispetto della propria sfera privata.