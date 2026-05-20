Rochette sblocca il punteggio 20.05.2026

Quattro su quattro per una Svizzera devastante. I rossocrociati travolgono l'Austria 9-0, blindano i quarti di finale per la nona volta di fila e celebrano Leonardo Genoni, diventato primatista assoluto nella storia dei Mondiali con 13 shutout.

Redazione blue Sport fon

La Svizzera non si ferma più. Nella rassegna iridata casalinga, la selezione di Cadieux travolge l'Austria con un perentorio 9-0, centrando il quarto successo di fila in altrettante sfide e blindando il pass per i quarti di finale.

Un pomeriggio perfetto, impreziosito dal record storico di Leonardo Genoni, che grazie all'ennesimo shutout sale a quota 13 partite senza subire reti ai Mondiali, staccando tutti i primatisti di sempre.

Mondiali di hockey 2026 Dal 15 al 31 maggio 2026, la Svizzera ospiterà i Mondiali di Hockey su ghiaccio. blue Sport vi accompagna al grande evento di hockey di Zurigo e Friborgo con notizie, highlights, gol e i risultati. Keystone

Un primo tempo d'antologia

In pista si è vista una Svizzera aggressiva fin dal primo ingaggio.

Nonostante l'assenza dell'acciaccato Suter, i rossocrociati hanno subito imposto un ritmo impressionante, lasciando pochissimo spazio a un'Austria priva di Zweger e Rohrer.

Il match si è virtualmente chiuso già nel primo terzo con un parziale devastante di 4-0 firmato tra il 5’11” e il 13’21”: le reti in rapida successione di Rochette, Meier, Hischier e Riat (in superiorità numerica) hanno subito messo in chiaro i rapporti di forza sul ghiaccio.

Il festival del gol e il record di Genoni

Nel secondo periodo i padroni di casa hanno gestito le energie senza mai perdere il controllo del gioco. Al 29’42” Hischier ha firmato la sua doppietta personale in powerplay, seguito appena 21 secondi più tardi dal sigillo di Thürkauf (prima gioia nel torneo con un tiro all'incrocio).

Sotto di sei reti, il coach svizzero dell'Austria, Bader, ha sostituito Kickert con Vorauer, ma il nuovo entrato ha subito capitolato al 32’19” incassando la doppietta di Rochette per il temporaneo 7-0.

Nell'ultima frazione la Svizzera ha continuato a spingere con intelligenza, blindando la gabbia di Genoni e rimpinguando il tabellino: prima è arrivata la doppietta di Riat in superiorità numerica (50’29”), poi Bertschy ha sigillato il definitivo 9-0 su invito di Thürkauf a meno di quattro minuti dalla sirena finale.

Obiettivo primato nel girone

Con questa vittoria schiacciante, i rossocrociati continuano a guidare il Gruppo A a punteggio pieno.

Ora l'attenzione si sposta immediatamente sui prossimi impegni contro i britannici e l'Ungheria: due tappe fondamentali per non perdere terreno e blindare il primato del girone.

L'obiettivo della selezione elvetica è infatti quello di presentarsi allo scontro diretto finale con la Finlandia nelle migliori condizioni possibili, così da garantirsi la vetta della classifica e un accoppiamento sulla carta più morbido nei quarti di finale.

Ora la testa va a domani sera (ore 20:20) per la sfida contro la Gran Bretagna.