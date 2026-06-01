Urs Kessler ha annunciato le sue dimissioni. KEYSTONE

Urs Kessler si dimette dalla carica di presidente del Consiglio d’amministrazione della Swiss Ice Hockey Federation (SIHF).

Keystone-SDA SDA

Lo ha comunicato la Federazione svizzera di hockey su ghiaccio sul proprio sito all’indomani della conclusione del Mondiale casalingo. Con questa decisione, Kessler intende aprire la strada a un nuovo inizio.

Kessler aveva assunto la presidenza soltanto lo scorso agosto. Secondo quanto riportato nella nota della federazione, ha scelto di fare un passo indietro dopo che le «continue discussioni» gli hanno mostrato di non essere la persona giusta per guidare il necessario rinnovamento di cui la SIHF «ha urgente bisogno».

«Ho deciso di lasciare con effetto immediato la carica di presidente e di liberare la strada a un nuovo inizio, di cui la federazione ha urgente bisogno. Le continue discussioni mi hanno mostrato che non sono la persona giusta per questo compito», ha dichiarato Kessler.

L’ormai ex presidente si è inoltre congratulato con la Finlandia per il titolo mondiale e ha voluto «ringraziare la Nazionale svizzera e i tanti tifosi per i momenti straordinari vissuti durante tutto il Mondiale».

Kessler ha poi espresso la propria gratitudine «ai giocatori, allo staff e ai collaboratori di Swiss Ice Hockey per la buona collaborazione, in particolare nelle settimane difficili che hanno preceduto il Mondiale in casa».