Alla loro prima partecipazione alla Coppa Spengler i ragazzi della US Collegiate Selects avranno subito l’occasione di giocare per il titolo.

Gli statunitensi hanno steso lo Sparta Praga per 5-3 e attendono ora di sapere chi tra Friborgo e Davos incontreranno in finale. Avanti per 2-1 dopo i primi 20', gli americani hanno poi subito il momentaneo pareggio dei cechi con la rete di Chlapik.

Cerrato e Fink (tripletta) hanno poi riportato avanti in modo decisivo gli statunitensi, mentre il secondo gol dell'ex biancoblù non è bastato ai boemi.