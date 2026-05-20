Matt Coronato Keystone

Gli Stati Uniti hanno dovuto passare dai rigori per imporsi 4-3 sulla Germania nel Gruppo A.

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Alla Swiss Life Arena è andata in scena una sfida ricca di capovolgimenti di fronte, che infine ha premiato gli americani, in rete nell'appendice con Coronato e Leonard.

Nel Gruppo B la Svezia non ha avuto problemi a disfarsi della Slovenia con un netto 6-0. In luce sia Raymond che De la Rose con due doppiette. Nel pomeriggio la Cechia invece ha faticato per superare l'Italia, poi piegata 3-1.

Avanti con Saracino, gli azzurri hanno subito la rimonta ceca firmata Alscher, Flek e Kubalik.