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Mondiali Contro la Germania gli USA devono passare dai rigori

Swisstxt

20.5.2026 - 23:36

Matt Coronato
Matt Coronato
Keystone

Gli Stati Uniti hanno dovuto passare dai rigori per imporsi 4-3 sulla Germania nel Gruppo A.

SwissTXT

20.05.2026, 23:36

Alla Swiss Life Arena è andata in scena una sfida ricca di capovolgimenti di fronte, che infine ha premiato gli americani, in rete nell'appendice con Coronato e Leonard.

Nel Gruppo B la Svezia non ha avuto problemi a disfarsi della Slovenia con un netto 6-0. In luce sia Raymond che De la Rose con due doppiette. Nel pomeriggio la Cechia invece ha faticato per superare l'Italia, poi piegata 3-1.

Avanti con Saracino, gli azzurri hanno subito la rimonta ceca firmata Alscher, Flek e Kubalik.

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