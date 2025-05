Joey Daccord KEY

La seconda partita del Gruppo B a Herning ha visto gli USA battere la Danimarca per 5-0.

Swisstxt

I nordamericani, con Daccord che ha festeggiato lo shutout, hanno così rovinato il debutto dei padroni di casa e prossimi avversari della Svizzera, in partita per un tempo. La Svezia dal canto suo nel Gruppo A non ha avuto problemi a regolare la Slovacchia per 5-0. A Stoccolma gli scandinavi hanno instradato la sfida sui giusti binari già nei primi 20’. Nell’altra partita del girone l’Austria di Bader, con Zwerger in prima linea e l'ex Lugano Wolf in rete, ha perso solo 2-1 dalla Finlandia.