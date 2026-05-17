USA-GB freshfocus

Come ci si poteva attendere dopo il ko contro la Svizzera all’esordio, gli Stati Uniti hanno subito rialzato la testa, andando a conquistare i primi tre punti grazie al 5-1 inflitto alla Gran Bretagna.

SwissTXT, Redazione blue Sport Swisstxt

Malgrado un avvio sottotono, come indica l’1-1 dopo i primi 28’39”, in cui gli statunitensi hanno dovuto rispondere alla rete di Cotter al 14esimo, i giocatori a stelle e strisce hanno trovato la giusta chiave per archiviare la pratica britannica con il risultato di 5-1.

Hanno così evitato un secondo passo falso dopo la scnfitta subìta all'esordio contro la nostra nazionale.

Dopo la rete di Howard al 37’01”, che ha sbloccato lo stallo, sono arrivate quelle di Olivier al 42’49”, di Carlile al 43’04”. Ancora Howard ha poi fissato il risultato finale con il gol in powerplay al 56’11”.

Ha fatto il suo dovere anche la Slovacchia, che alla BCF Arena ha sconfitto l’Italia per 4-1, restando così a punteggio pieno nella classifica del Gruppo B proprio come il Canada.