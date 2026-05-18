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Mondiali di hockey USA strapazzati dalla Finlandia

Swisstxt

18.5.2026 - 18:57

Terza vittoria in tre partite per la Finlandia.
Terza vittoria in tre partite per la Finlandia.
Imago

La Finlandia ha travolto 6-2 gli Stati Uniti nel big match del Gruppo A, restando a punteggio pieno.

SwissTXT

18.05.2026, 18:57

18.05.2026, 19:02

Mondiali di hockey 2026

Dal 15 al 31 maggio 2026, la Svizzera ospiterà i Mondiali di Hockey su ghiaccio. blue Sport vi accompagna al grande evento di hockey di Zurigo e Friborgo con notizie, highlights, gol e i risultati.

Keystone

I nordici hanno indirizzato la sfida nel primo periodo, chiuso sul 3-1, infliggendo il colpo di grazia agli USA in 31 secondi a inizio secondo periodo.

Il Canada ha invece faticato oltre il previsto per battere una coriacea Danimarca, sconfitta però infine con un netto 5-1. Dopo due terzi il punteggio era infatti ancora sullo 0-0.

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