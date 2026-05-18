La Finlandia ha travolto 6-2 gli Stati Uniti nel big match del Gruppo A, restando a punteggio pieno.
Mondiali di hockey 2026
Dal 15 al 31 maggio 2026, la Svizzera ospiterà i Mondiali di Hockey su ghiaccio. blue Sport vi accompagna al grande evento di hockey di Zurigo e Friborgo con notizie, highlights, gol e i risultati.
Keystone
I nordici hanno indirizzato la sfida nel primo periodo, chiuso sul 3-1, infliggendo il colpo di grazia agli USA in 31 secondi a inizio secondo periodo.
Il Canada ha invece faticato oltre il previsto per battere una coriacea Danimarca, sconfitta però infine con un netto 5-1. Dopo due terzi il punteggio era infatti ancora sullo 0-0.